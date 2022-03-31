Минфин опубликовал отчет о состоянии государственного бюджета - подробности

Сегодня на сайте Министерства финансов Украины появилась информация о состоянии украинского бюджета. Согласно отчету, Минфин привлек в бюджет 257,8 млрд грн займов за первые полгода текущего года. При этом зафиксировано, что общий доход составил 506 млрд гривен. Значит почти половина их – займы.

От размещения ОВГЗ в бюджет привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 59,7 млрд грн (1,7 млрд долларов и 409 млн евро). Из внешних источников привлечено 46,4 млрд грн.

Платежи по погашению государственного долга за январь-июнь составили 231 млрд грн (100% плана), платежи по обслуживанию — 74 млрд грн (94,5% плана). В целом в общий фонд госбюджета за полгода поступило 505,9 млрд гривен или 104,9% от росписи отчетного периода.

Дефицит общего фонда госбюджета в июне возрос до 18,5 млрд грн, а с начала года — до 49,8 млрд грн.