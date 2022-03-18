Минфин опубликовал отчет главы ведомства о выполнении государственного бюджета за 2020 год

Министр финансов Украины предоставил на рассмотрение Верховной Раде отчет о выполнении плана по государственному бюджету за 2020 год. Пресс-служба ведомства осветила это событие на сайте Министерства. Согласно данным в отчете рассказано о следующих пунктах:

снижение уровня дефицита государственного бюджета (факт - 5,2% ВВП при плане 7,5% ВВП)

перевыполнение доходов госбюджета (фактически поступило 1076 млрд грн при утвержденных законом объемах в сумме 1022 млрд грн, или 5,3% больше планового)

все приоритетные расходы были профинансированы своевременно и в полном объеме;

подписано Программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой Украина уже получила первый транш на сумму 2,1 млрд долларов США;

было получено 2 транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,1 млрд евро;

начата реформа таможни и налоговой;

в рамках COVID-ного фонда были профинансированы расходы на сумму 78,4 млрд гривен.

«Для меня, как для министра финансов, ключевой задачей на 2020 год были укрепления фискального каркаса и поиск ресурса на борьбу с пандемией и ее последствиями», - подчеркнул Сергей Марченко.

Главными приоритетами в 2020 году были: