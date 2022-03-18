Минфин опубликовал отчет главы ведомства о выполнении государственного бюджета за 2020 год

17:00 21 июня Киев, Украина

Министр финансов Украины предоставил на рассмотрение Верховной Раде отчет о выполнении плана по государственному бюджету за 2020 год. Пресс-служба ведомства осветила это событие на сайте Министерства. Согласно данным в отчете рассказано о следующих пунктах:

  • снижение уровня дефицита государственного бюджета (факт - 5,2% ВВП при плане 7,5% ВВП)
  • перевыполнение доходов госбюджета (фактически поступило 1076 млрд грн при утвержденных законом объемах в сумме 1022 млрд грн, или 5,3% больше планового)
  • все приоритетные расходы были профинансированы своевременно и в полном объеме;
  • подписано Программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой Украина уже получила первый транш на сумму 2,1 млрд долларов США;
  • было получено 2 транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,1 млрд евро;
  • начата реформа таможни и налоговой;
  • в рамках COVID-ного фонда были профинансированы расходы на сумму 78,4 млрд гривен.

«Для меня, как для министра финансов, ключевой задачей на 2020 год были укрепления фискального каркаса и поиск ресурса на борьбу с пандемией и ее последствиями», - подчеркнул Сергей Марченко.

Главными приоритетами в 2020 году были:

  • обеспечение эффективного функционирования налоговой и таможенной служб, выполнение ими плановых показателей поступлений.
  • латание «финансовых дыр», которые образовались за первые 4 месяца, и обеспечении стабильных поступлений для финансирования приоритетных расходов, борьбы с пандемией, поддержки людей и бизнеса;
  • налаживание и углубление сотрудничества с МВФ и другими международными партнерами.