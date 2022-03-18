Минфин опубликовал отчет главы ведомства о выполнении государственного бюджета за 2020 год

Министр финансов Украины предоставил на рассмотрение Верховной Раде отчет о выполнении плана по государственному бюджету за 2020 год. Пресс-служба ведомства осветила это событие на сайте Министерства. Согласно данным в отчете рассказано о следующих пунктах:
- снижение уровня дефицита государственного бюджета (факт - 5,2% ВВП при плане 7,5% ВВП)
- перевыполнение доходов госбюджета (фактически поступило 1076 млрд грн при утвержденных законом объемах в сумме 1022 млрд грн, или 5,3% больше планового)
- все приоритетные расходы были профинансированы своевременно и в полном объеме;
- подписано Программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой Украина уже получила первый транш на сумму 2,1 млрд долларов США;
- было получено 2 транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,1 млрд евро;
- начата реформа таможни и налоговой;
- в рамках COVID-ного фонда были профинансированы расходы на сумму 78,4 млрд гривен.
Главными приоритетами в 2020 году были:
- обеспечение эффективного функционирования налоговой и таможенной служб, выполнение ими плановых показателей поступлений.
- латание «финансовых дыр», которые образовались за первые 4 месяца, и обеспечении стабильных поступлений для финансирования приоритетных расходов, борьбы с пандемией, поддержки людей и бизнеса;
- налаживание и углубление сотрудничества с МВФ и другими международными партнерами.
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