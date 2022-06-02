Минфин опубликовал курс валют за 2 июня

18:40 02 июня Киев, Украина

Курс гривны 2 июня в среднем остался на уровне 35-35,9 грн за доллар, при этом спред между курсом покупки и продаж несколько сократился.



Об этом сообщил



Так, 2 июня средние курсы валют в кассах банков были такими: Об этом сообщил Минфин на своем официальном сайте.Так, 2 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США 35-35,9 грн (курс на 1 июня – 35-36 грн);

Евро – 37-38,3 грн (курс на 1 июня –37-38,4 грн).



В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,2-35,85 грн, Сбербанк – 34,9-35,8 грн, Укрэксимбанк – 34,5-35,65 грн, Райффайзен – 35,5-36,5 грн.



По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке прервали пять дней рост подряд. К 17:00 они составляли 35,41 - 35,78 грн за доллар, хотя днем ранее закрылись отметкой 34,05 - 35,52 грн.