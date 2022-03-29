Минфин обвинил Минздрав Украины в неэффективном использовании бюджетных средств

Министерство финансов сделало акцент на том, что Министерство здравоохранения Украины нерентабельно используют выделяемые государством средства. Об этом свидетельствует остаток средств на счетах медучреждений. Согласно отчету, на счетах 2431 учреждения здравоохранения было 17,7 миллиарда гривен бюджетных средств. Это на 800 тысяч гривен больше, чем фиксировалось в начале года.

Более половины этой суммы, а именно 8,9 миллиарда гривен накопили на своих счетах 129 заведений. Эти средства могли использовать на закупку оборудования, лекарств или поднятия зарплат медицинским работникам.

«Те, кто оказывает медицинских услуг продолжают накапливать средства на счетах. Эти средства могли бы быть направлены как на обновление материально-технической базы учреждений, так и на повышение уровня оплаты труда медицинских работников», - заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

При этом он добавил, что есть также и положительные сдвиги. Так, например, отдельные центры экстренной медицинской помощи направляют накопленные остатки на закупку автомобилей скорой медицинской помощи.

В Минфине напомнили, что ведомство постоянно получает запросы об увеличении объемов финансирования сферы здравоохранения. В то же время накопление средств на счетах учреждений здравоохранения и их увеличение свидетельствуют о неэффективности использования имеющихся ресурсов.

Ермоличев напомнил, что министр финансов Сергей Марченко и бывший министр здравоохранения Максим Степанов ранее неоднократно конфликтовали. Степанов требовал увеличения расходов на медицину в госбюджете, а Марченко обращал внимание на то, что учреждения здравоохранения не используют все предусмотренные им средства.