Минфин недоволен исками судей, которые требуют финансового возмещения потерь во время карантина

Карантинные ограничения 2020 года подкосили бюджет многих украинских семей. Однако заявление судей о том, что правительство должно возместить им убытки Министерство финансов приняло с критикой. Минфин высказал свое мнение о судейских исках, требующих денежной компенсации за апрель-август 2020 года.

«В условиях пандемии, учитывая дефицит средств, Кабинет министров в 2020 году предложил ограничить размер заработной платы для госслужащих и судей. Верховная Рада это поддержала. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики тогда тоже согласовал такое предложение. То есть, когда закон был принят, то ограничение действовало, а теперь, получается, можно все взять и отсудить обратно», — заявили представители Минфина на заседании Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти.

Отдельной критики подверглась соответствующая судебная практика административных судов, которые удовлетворяют «карантинные иски» судей.

«Ни один государственный служащий не пошел в суд, чтобы возместить себе удержанные средства. Это сделали только судьи. При этом почему-то судьи трактуют законы только в свою пользу», — посетовали в Минфине.

В Конституции есть статья 95, которая предусматривает, что только законом о государственном бюджете определяются какие-либо расходы государства на общественные потребности, их размер и целевое направление. К тому же, согласно данной статье, государство стремится к сбалансированности бюджета.

«Обычный гражданин судебной практикой в данном случае воспользоваться не сможет, а вот судьи быстро ею пользуются. Пенсионный фонд, например, даже при наличии судебного решения, ничего гражданам не выплачивает», — добавили в министерстве.

В апреле-августе 2020 года размер судейского вознаграждения был ограничен в силу действия карантинных ограничений 10 МЗП (47 200 грн.).