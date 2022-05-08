Минфин не знает, как привлечь дополнительное финансирование

Глава Министерства финансов Украины заявил о сложностях ведомства по привлечению финансов. Деньги необходимы для того, чтобы скрыть дефицит средств в государственном бюджете.

По словам чиновника, трудности обусловлены задержкой в сотрудничестве с Международным валютным фондом, с которым ранее Украина договаривалась о выдаче дополнительного денежного транша к концу 2020 года. Однако тогда это так и не осуществилось.

Также одной из причин является низкий спрос на облигации внутреннего государственного займа или же так званые ОВГЗ. Помимо этого, министр публично признал зависимость Украины от поведения внешних кредиторов.

«Нам бы хотелось иметь более долгосрочные инструменты для инвестирования, чтобы быть менее зависимыми от внешних кредитов. Потому что сейчас мы, как Минфин, очень зависимы от внешних кредитных ресурсов», — заявил он.

Напомним, что 8 декабря Минфин (Министерство финансов Украины) размещал на аукционах ценные бумаги — ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Операция принесла в госбюджет 15 миллиардов 963 миллиона гривен. На этот раз Минфин предложил инвесторам гривневые ОВГЗ с различными сроками обращения — три месяца, полгода, а также 1,2, 4 и 5 лет. Срок обращения ОВГЗ в долларах составил один год.