Минфин не знает, как привлечь дополнительное финансирование

Глава Министерства финансов Украины заявил о сложностях ведомства по привлечению финансов. Деньги необходимы для того, чтобы скрыть дефицит средств в государственном бюджете.
По словам чиновника, трудности обусловлены задержкой в сотрудничестве с Международным валютным фондом, с которым ранее Украина договаривалась о выдаче дополнительного денежного транша к концу 2020 года. Однако тогда это так и не осуществилось.
Также одной из причин является низкий спрос на облигации внутреннего государственного займа или же так званые ОВГЗ. Помимо этого, министр публично признал зависимость Украины от поведения внешних кредиторов.
Напомним, что 8 декабря Минфин (Министерство финансов Украины) размещал на аукционах ценные бумаги — ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Операция принесла в госбюджет 15 миллиардов 963 миллиона гривен. На этот раз Минфин предложил инвесторам гривневые ОВГЗ с различными сроками обращения — три месяца, полгода, а также 1,2, 4 и 5 лет. Срок обращения ОВГЗ в долларах составил один год.
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