Минфин изучил экономические риски страны - выводы

14:44 06 Октябрь Киев, Украина

Министерство финансов Украины закончило масштабный проект по изучению макроэкономических рисков, которые могут влиять на экономику в 2021 году.

Об этом говорится в документе "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году", который подготовил Минфин.

Как отмечается в документе, сравнение основных рисков, которые были определены прогнозом экономического и социального развития на 2020 - 2022 годы и прогноза на 2021 - 2023 годы, свидетельствует, что их перечень несколько изменился.

В частности, существенный негативный шок для экономики может быть вызван ухудшением условий внешнего финансирования и ростом безработицы. В то же время риск резкого роста цен на энергоносители (в частности, на нефть), который был актуален в предыдущем прогнозе, в краткосрочной перспективе является маловероятным.

Так, снижение объемов транзита природного газа из Российской Федерации по территории Украины (с 65 млрд кубометре в 2020 году до 40 млрд кубометров в 2021 году согласно условиям заключенного соглашения) оценивается в минус 0,6 п.п. от валового внутреннего продукта.

Согласно правительственному прогнозу, в 2021 году номинальный ВВП Украины составит 4 506 млрд грн. Усиление гибридных угроз национальной экономике со стороны Российской Федерации приведет к потере 0,2 п. п. Кроме того, формирование существенного дисбаланса на рынке труда, сокращение занятости оценивается в минус 1,1 п. п. Дефицит внешнего финансирования и сужение доступа к международным рынкам капиталов - минус 0,7 п. п. Получение низкого урожая зерновых культур - минус 0,9 п. п.