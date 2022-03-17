Минфин и ЕБРР обсудили стратегию развития Ощадбанка

Пресс-служба Министерства финансов Украины опубликовала информацию о встрече руководства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Минфина. Руководство обсуждало возможность получения от ЕБРР долгосрочного кредитования. Со временем возврат средств должен осуществиться через конвертацию в акции Ощадбанка.

Основными темами для обсуждения были реформирования государственных банков Украины, реформа корпоративного управления, приватизация Ощадбанка, обновление подхода к отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что сегодня была подана в Кабмин обновленная Стратегия развития Ощадбанка на 2021-2024 годы.

«Первоочередным приоритетом Стратегии является преодоление кризиса. Банк будет фокусироваться на сохранении своего бизнеса и поддержке финансовой состоятельности», - сказал Марченко.

Также в ближайшие дни ожидается принятие зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта, направленного на вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, обеспечит выполнение одной из важных условий продолжения сотрудничества с ЕБРР, отметили в пресс-службе. Напомним, в апреле Кабинет Министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В случае банкротства банка государство больше не гарантирует вклады.