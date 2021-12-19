Минфин готовится к продаже исключительно гривневых ОВГЗ

Министерство финансов Украины готовится к продаже исключительно гривневых ОВГЗ. Аукцион состоится 23.11.2021. Сообщают в министерстве.

Известно, что облигации будут выставлены со сроком обращения в 70 дней, 385, 420, 707, 1071 и 1631 день. Интересно, что неделей ранее Министерство финансов в ходе аукционов разместило облигации внутреннего государственного займа на 8,2 млрд гривен.

Еще неделей ранее, то есть 9.11 на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа Минфин уменьшило размер привлеченных средств, который по итогу составил более 8 миллиардов гривен.

Однако процент ставок в большинстве предложенных выпусков удалось сберечь.