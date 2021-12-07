Минфин готовит изменения в Налоговый кодекс Украины

Вывод украинской экономики из тени становится приоритетной задачей для правительства. Именно поэтому министр финансов рассказал о том, что в Налоговом кодексе планируются изменения, которые помогут достичь этой цели.

Он заявил, что таким образом правительство собирается убрать некоторые неточности в существующем законодательстве.

«Сейчас мы готовим комплекс изменений в Налоговый кодекс, которые разрушают существующие пробелы в законодательстве, позволяющие различным бизнесам уклоняться от уплаты налогов», — сказал он.

В этом контексте чиновник перечислил проблемы с налогом на прибыль, НДС и экологический налог. Также министр сказал, что скорее всего данные изменения будет сложно провести через парламент, однако это необходимо сделать для того, чтобы изменить ситуацию с уклонением от налогов.