Минэнерго утвердило план по увеличению запасов угля к зиме

18:18 17 августа Киев, Украина

В этом году Минэнерго закупит в два раза больше угля, нежели в прошлом. До начала отопительного сезона на складах ТЭС ТЭЦ должно быть не меньше 3 млн тонн угля.



Утвержден новый помесячный график накопления угля для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, сказано в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Украины.



В документе прописано, что на складах ТЭС и ТЭЦ до старта отопительного сезона должно быть собрано 3,046 млн тонн угля. Сообщается, что это в 2 раза больше показателя предыдущего графика, согласно которому склады должны были быть заполнены 1,409 млн тонн угля.



В профильном министерстве приняли решение по увеличению плановых показателей накопления угля из-за потребности обеспечить стабильное электро- и теплоснабжение во время осенне-зимнего периода. Также должна быть обеспечена устойчивая работа энергосистемы во время тестовых испытаний в изолированном режиме в рамках подготовки к синхронизации украинской энергосистемы с европейской системой ENTSO-E.



Минэнерго утвердило план по "существенному увеличению" запасов угля к зиме.



"Мы должны позаботиться о том, чтобы в течение зимы наши граждане были обеспечены светом и теплом. Для этого энергосистема должна войти в отопительный сезон с достаточными запасами угля", – отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.



По состоянию на 17 августа на складах ТЭС находится 767 тыс. тонн угля. За сутки запасы увеличились на 3,7 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики.