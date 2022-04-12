Минэнерго россии приостановило публикацию данных по добыче и экспорту нефти

Минэнерго РФ на неопределенный срок прекратило предоставлять статистические данные по добыче и экспорту российской нефти.
Теперь становится недоступной информация по следующим массивам данным:
- динамика добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний,
- информация о добыче нефтяного сырья по производителям,
- о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок,
- об экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье,
- экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему "Транснефти"),
- отгрузка автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок и экспорт за месяц.
Причина отказа от публикации данных очевидна: катастрофа, которая накрывает нефтяную отрасль, слабо стыкуется с оптимистическими уверениями в том, что санкции лишь на пользу.
Теперь становится недоступной информация по следующим массивам данным:
- динамика добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний,
- информация о добыче нефтяного сырья по производителям,
- о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок,
- об экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье,
- экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему "Транснефти"),
- отгрузка автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок и экспорт за месяц.
Причина отказа от публикации данных очевидна: катастрофа, которая накрывает нефтяную отрасль, слабо стыкуется с оптимистическими уверениями в том, что санкции лишь на пользу.
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