Минэнерго россии приостановило публикацию данных по добыче и экспорту нефти

14:27 12 апреля Киев, Украина

Минэнерго РФ на неопределенный срок прекратило предоставлять статистические данные по добыче и экспорту российской нефти.

Теперь становится недоступной информация по следующим массивам данным:

- динамика добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний,

- информация о добыче нефтяного сырья по производителям,

- о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок,

- об экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье,

- экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему "Транснефти"),

- отгрузка автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок и экспорт за месяц.

Причина отказа от публикации данных очевидна: катастрофа, которая накрывает нефтяную отрасль, слабо стыкуется с оптимистическими уверениями в том, что санкции лишь на пользу.