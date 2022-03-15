Минэнерго просит денег для шахтеров у Минфина

Министерство энергетики обратится к Министерству финансов с просьбой ускорить процесс выделения части средств в объеме 100 млн грн для решения неотложных проблем по выплате заработной платы работникам госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК).

Такое решение принято по результатам совещания в Министерстве энергетики по вопросам выведения «ВостГОКа» из кризиса при участии его руководства, а также руководства НАЭК «Энергоатом» и представителей отраслевых профсоюзов.

В Минэнерго напомнили, что в мае этого года оно предложило Минфину и Кабинету министров обеспечить частичное покрытие затрат по производству уранового концентрата в объеме 600 млн грн за счет средств госбюджета.

«ВостГОК» в 2020 году снизил чистый убыток на 19,1% (на 130,068 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,199 млн грн.

Ранее сообщалось, что «Энергоатом» недополучил свои деньги. «Энергоатом» обвинил «Восточный горно-обогатительный комбинат» в невыполнении контракта. Говорят, что с начала года за предоплату в 245 млн гривен ГОК поставил продукции лишь на половину суммы. Речь идет о 1000 тонн уранового оксидного концентрата. При этом, месячный фонд зарплаты комбината составляет около 110 млн гривен.