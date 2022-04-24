Минэнерго представит новые тарифы на электроэнергию, которые должны заработать с 1 августа

Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 26 июля.

"Касательно модели специальных обязанностей на рынке электрической энергии и соответственно тарифов на электрическую энергию сообщаем, что в настоящее время вопрос прорабатывается совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и участниками рынка", - говорится в сообщении.