Минэнерго подтвердил погашение текущего долга перед шахтерами

16:03 11 Июль Киев, Украина

По сообщению пресс-службы Минэнерго, вся текущая задолженность по зарплате шахтерам, полностью погашена за счет бюджетных средств. Оставшаяся часть задолженности может быть погашена за счет средств, полученных от реализации угля.

ффото: погашение задолженности за счет средств от реализации угля

Напомним, горняки начали бессрочную акцию протеста под Офисом президента 30 июня. Кроме погашения долгов по зарплатам они также требуют запретить импорт газового угля и рассчитаться с долгами за поставленную продукцию.

На погашение задолженности перед шахтерами в этом году в Государственном бюджете будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен. Об этом, в пятницу, 10 июля, в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером на канале Украина, заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив.

По ее словам, накопившаяся задолженность была допущена предыдущей властью и формировалась более десяти лет. 

"Сегодня мы выплачиваем всю текущую задолженность. У нас есть задолженности накопленные, старые. Мы будем с ними работать. В этом году в бюджете предусмотрено и будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен для того, чтобы шахтеры вовремя получили зарплату", - добавила Ковалив.