Минэнерго подтвердил погашение текущего долга перед шахтерами

По сообщению пресс-службы Минэнерго, вся текущая задолженность по зарплате шахтерам, полностью погашена за счет бюджетных средств. Оставшаяся часть задолженности может быть погашена за счет средств, полученных от реализации угля.

Напомним, горняки начали бессрочную акцию протеста под Офисом президента 30 июня. Кроме погашения долгов по зарплатам они также требуют запретить импорт газового угля и рассчитаться с долгами за поставленную продукцию.

На погашение задолженности перед шахтерами в этом году в Государственном бюджете будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен. Об этом, в пятницу, 10 июля, в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером на канале Украина, заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив.

По ее словам, накопившаяся задолженность была допущена предыдущей властью и формировалась более десяти лет.