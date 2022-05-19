Минэнерго направило 653 млн грн на зарплаты шахтерам госшахт

По-прежнему острой остается проблема своевременных выплат зарплат шахтерам. Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, сумма в размере 653 млн грн была перечислена через Министерство финансов для погашения выплат по заработной платы шахтерам украинских государственных шахт.

"Согласно запросу, направленному Министерством энергетики, средства в размере 653 029,0 тыс. грн. должны быть перечислены на предприятия отрасли уже в понедельник, 16 августа", - сказано в сообщении. "Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается. Поэтому призываю не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды. Вопрос на постоянном контроле", - сказал глава Минэнерго Герман Галущенко.

По его словам, Минэнерго получило все согласования в правительстве, бюджетном комитете Верховной Рады, и уже в понедельник, как и планировалось, Министерство финансов направит средства для выплат заработной платы.