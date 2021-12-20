Минэнергетики: Сотрудничество Украины и Литвы в энергосекторе – важный вклад в европейскую безопасность

18:55 17 Декабрь Киев, Украина

Под председательством Министра энергетики Украины Германа Галущенко и Министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса в Киеве прошло второе заседание украино-литовской Рабочей группы по усиленному стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики.

«Сотрудничество Украины и Литвы в энергетическом секторе – это важный вклад в безопасность наших стран и в европейскую безопасность в целом», - подчеркнул Герман Галущенко