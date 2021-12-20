Минэнергетики: Сотрудничество Украины и Литвы в энергосекторе – важный вклад в европейскую безопасность

18:55 17 Декабрь Киев, Украина

Под председательством Министра энергетики Украины Германа Галущенко и Министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса в Киеве прошло второе заседание украино-литовской Рабочей группы по усиленному стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики.
«Сотрудничество Украины и Литвы в энергетическом секторе – это важный вклад в безопасность наших стран и в европейскую безопасность в целом», - подчеркнул Герман Галущенко.
Украина и Литва прилагают максимум усилий для синхронизации с европейской объединенной энергетической системой ENTSO-E, и продуктивного сотрудничества двух стран в этом направлении – залог успешной интеграции энергетических рынков, добавил Министр энергетики Украины.

Дайнюс Крейвис в свою очередь подтвердил необходимость для двух стран приложить усилия для обеспечения диверсифицированной поставки энергии из надежных источников и скорейшей синхронизации электрических систем обеих стран с континентальной Европой, чтобы работать в общей надежной и прозрачной системе.

По его словам, поскольку обе страны сталкиваются с одинаковыми проблемами в обеспечении энергетической безопасности очень важна координация действий Литвы и Украины и взаимный обмен информацией.

Стороны также акцентировали особое внимание на необходимости системного сотрудничества Украины, Литвы и стран ЕС для противодействия общим угрозам, в частности, проекта «Северный поток-2».

Герман Галущенко подчеркнул, что одним из механизмов противодействия монополии России на газовом рынке может стать разработанная Украиной концепция Регионального энергетического партнерства (RESP).