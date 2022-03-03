Минэкономики: Украина не пострадает от потери импорта белорусского бензина

Как заверяет Минэкономики, ухудшение отношений между Украиной Беларусью не угрожает нашей стране никаким топливным коллапсом. По словам замминистра экономики Тараса Качки, даже в случае прекращения импорта из Беларуси горючесмазочных материалов, включающих бензин, Украина не пострадает. Официальный Киев в состоянии за две недели компенсировать этот импорт.
По словам чиновника, прекращение поставок Минском - это гипотетическая угроза, поскольку в последние дни производители и поставщики белорусского бензина убеждали, что сотрудничество продолжается.
Наконец, замминистра объяснил, что большой объем импорта из Беларуси связан только с физической близостью Мозырского завода к Украине.
Напомним, ранее стало известно, что Белорусская нефтяная компания сократит поставки бензина марки А-95 в Украину в июне с 55 тысяч тонн до десяти тысяч.
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