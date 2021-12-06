Минэкономики строило диалог с представителями аграрного комплекса

07:19 05 Август Киев, Украина

На днях замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий провел онлайн встречу с представителями аграрно-промышленного комплекса. Решались актуальные вопросы с представителями Минэкономики, аграрные и бизнес ассоциации.

Важной темой встречи было обсуждение подписания приложения меморандума о взаимопонимании на 2020/21 маркетинговый год. Приложение имеет целью обеспечить прогнозируемость экспорта, стабильность рынка зерна внутри страны, а также предотвратить повышение цен на муку.

«Ежегодное подписание меморандума способствует усилению координации между министерством и участниками зернового рынка. На следующей неделе мы финализируют нашу конечную предложение к обсуждению и во время встречи договоримся о подписании соответствующего приложения с уточнением прогнозов урожая этого года и согласованию объемов возможного экспорта», - рассказал Тарас Высоцкий.

Кроме этого, участники совещания обсудили такие вопросы, как утверждение нормативных актов по выполнению программы поддержки развития садоводства, виноградарства и хмелеводства, а также создание государственной программы кредитования аграриев под покупку элеваторного оборудования.

«Относительно последнего было отмечено, что уже работают две государственные программы в виде компенсации 25% стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства, и льготные кредиты до 5%», - добавил замминистра.