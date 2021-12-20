Минэкономики спрогнозировало ВВП на 2021 год

14:40 29 Июль Киев, Украина

Минэкономики обновило свой макропрогноз на 2021–2023 годы. После утверждения правительством он станет основой для разработки госбюджета на 2021 год.

Рост ВВП Украины в 2021 году запланирован на 4,6% при инфляции 7,3%, в 2022 году – 4,3% и 6,2% соответственно. Таким образом инфляция выйдет за пределы целевого диапазона 5% +/- 1 п.п., на который нацелен Нацбанк.

Курс гривны прогнозируется в 2021 году в среднем за год – 29,1 грн/$, на конец года – 28,8 грн/$ (в предыдущем прогнозе было 29,7 грн и 29,3 грн соответственно). Тем самым Минэкономики немного улучшило свои курсовые ожидания, но на более сильное укрепление гривни не согласилось. Против такого укрепления выступил и НБУ.

По расчетам Минэкономики, укрепление гривны в 2021 году с прогнозных 29,1 грн/$1до 28–27 грн/$1 обошлось бы экономике в 0,2–0,5 п.п. роста ВВП.

Напомним, Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком вопросы роста курса до 30 грн и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.