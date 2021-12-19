Минэкономики снизило предельные цены бензина и дизельного топлива

Министерство экономики сообщило об установлении новой предельной стоимости бензина и дизельного топлива. Отталкиваясь от предельной цены, автозаправочные станции страны смогут устанавливать свои наценки, сообщает пресс-служба ведомства.
Если сравнивать цену с текущим месяцем, то средняя стоимость бензина снизилась на 1 гривну 3 копейки, дизтоплива на 72 копейки.
Как известно, на время действия карантина в стране 14 мая правительство установило предельные уровни торговой надбавки к средней стоимости дизтоплива не более 7 гривен за литр, бензина не более 5 гривен.
Минэкономики определяет среднюю цену дизтоплива и бензина на основании расчетов «Нефтегаза Украины» (данные Platts CIF NWE за предыдущую декаду, суммы таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официальный курс валют от Нацбанка, расходы $27/тонна на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономических договоров).
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