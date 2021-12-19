Минэкономики снизило предельные цены бензина и дизельного топлива

09:06 24 Ноябрь Киев, Украина

Министерство экономики сообщило об установлении новой предельной стоимости бензина и дизельного топлива. Отталкиваясь от предельной цены, автозаправочные станции страны смогут устанавливать свои наценки, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно решению Минэкономики , средняя цена одного литра дизельного топлива ULSD 10 ppm составляет 23 гривны 83 копейки, а автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm 27 гривен 15 копеек. С учетом предельной торговой наценки максимальная стоимость бензина составляет 32 гривны 15 копеек за литр, дизтоплива 30 гривен 83 копейки.

Если сравнивать цену с текущим месяцем, то средняя стоимость бензина снизилась на 1 гривну 3 копейки, дизтоплива на 72 копейки.

Как известно, на время действия карантина в стране 14 мая правительство установило предельные уровни торговой надбавки к средней стоимости дизтоплива не более 7 гривен за литр, бензина не более 5 гривен.

Минэкономики определяет среднюю цену дизтоплива и бензина на основании расчетов «Нефтегаза Украины» (данные Platts CIF NWE за предыдущую декаду, суммы таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официальный курс валют от Нацбанка, расходы $27/тонна на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономических договоров).