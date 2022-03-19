Минэкономики опубликовало прогноз развития экономики Украины

Министерство экономики опубликовало прогноз подорожания тарифов на тепло для украинцев. Согласно отчету, в Украине подорожания случатся в течение текущего года. Это напрямую связано с развитием Украины в экономическом и социальном плане на следующие четыре года.

Так, прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы предусматривает, что тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут на 33%, в 2022 году — на 6%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.

Также ожидается, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут в 2021 году на 20%, 2022 году — на 11%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.

Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают в 2021 году на 10%, в 2022 году — на 10%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.