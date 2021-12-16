Минэкономики объявило о возможном скачке зарплат в 2021-2023гг.

14:01 29 Июль Киев, Украина

Министерство экономики Украины прогнозирует изменения в размере средней зарплаты в 2021-2023гг. Планируется, что рост будет происходить резко, и зарплата будет увеличиваться ежегодно на 2 000 грн.

В 2021 году зарплата вырастет сразу на 12%, а в последующие два года - на 5-6%. Такой прогноз экономического и социального развития приводит Министерство развития экономики и торговли.

Как будет расти зарплата в 2021 - 2023 годах:

2021 - 13000 632 гривны (рост на 12,1%);

2022 - 15000 414 гривен (рост на 6%);

2023 - 17000 169 гривен (рост на 5,1%).

На 2021 Минэкономики прогнозирует средний курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар. Поэтому украинцы в среднем зарабатывать почти 470 долларов в месяц.

Для сравнения в первой половине 2020 средняя зарплата составляла всего 10 000 928 гривен. Впрочем, во второй половине года средняя зарплата традиционно значительно выше. Поэтому к концу года этот показатель может существенно возрасти.