Минэкономики назначили временного главу

Народный депутат от партии «Евросолидарность» осветил решение правительства о вопросе назначения министра экономики страны. Так как Петрашко сложил свои полномочия, Кабмин был вынужден назначить нового исполняющего обязанности главы ведомства. Временно эти обязательства возложили на Ирину Новикову.

Ирина Новикова с 22 июля 2020 занимала должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В сфере ее компетенции - инвестиционная, инновационная политика, техническое регулирование, формирование и реализация государственной политики в сфере развития предпринимательства, государственного рыночного надзора; формирования и реализации государственной ценовой политики и тому подобное.

В Минэкономики работает на разных должностях с 2011 года. К тому несколько лет была заместителем прокурора Турковского района Львовской области. Напомним, парламент удовлетворил отставку министров экономики и инфраструктуры.