Минэкономики направило 1,4 млрд грн на выплаты «карантинных» 8000

11:58 26 Май Киев, Украина

По информации, поступившей от пресс-службы Министерства экономики Украины, на выплату финансовой компенсации частным предпринимателям было выделено 1,4 млрд гривен «карантинных».

Да, эти 1,4 млрд грн стали государственной помощью для 175 тысяч наемных работников и предпринимателей, которые были вынуждены приостановить свою работу из-за усиления карантина в «красных» зонах.

«Выплаты уже получили 100,2 тысячи наемных работников и 74,7 тысячи ФЛП. В региональном разрезе больше выплат уже получили предприниматели и наемные работники в Киеве (почти 270 млн грн), Львовской (почти 146 млн грн) и Харьковской (135 млн грн) областях», - сообщается на сайте министерства.

Там также отметили, что программой государственной поддержки предпринимателей и наемных работников можно будет воспользоваться в течение всего 2021 года. Это касается всех предпринимателей и их работников, проживающих и работающих в тех регионах Украины, которые попадали в «красные» зоны.

Также в Минэкономики надеются, что уже в следующем 2022 году смогут снова вернуться к программе государственной помощи аграриям. Речь идет о возвращении им 1% аграрного ВВП, а это около 8,5 млрд грн в год.

С таким заявлением выступил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время Всеукраинского форума «Украина 30. Земля».

«В действующем Бюджетном кодексе сказано, что аграрии имеют право получить до 1% аграрного ВВП. Если бы это был 1%, то это было бы около 8,5 млрд грн ... Мы подали такое предложение к Бюджетной декларации на 2022 год и надеемся вернуться минимум до 1%, чтобы стать катализатором и двигаться быстро», - сказал Высоцкий.

По его словам, прежде всего на государственную поддержку могут рассчитывать ослабленные секторы аграрной сферы, которые в будущем имеют шанс стать успешными.