Минэкономики направило 1,4 млрд грн на выплаты «карантинных» 8000

По информации, поступившей от пресс-службы Министерства экономики Украины, на выплату финансовой компенсации частным предпринимателям было выделено 1,4 млрд гривен «карантинных».
Да, эти 1,4 млрд грн стали государственной помощью для 175 тысяч наемных работников и предпринимателей, которые были вынуждены приостановить свою работу из-за усиления карантина в «красных» зонах.
Там также отметили, что программой государственной поддержки предпринимателей и наемных работников можно будет воспользоваться в течение всего 2021 года. Это касается всех предпринимателей и их работников, проживающих и работающих в тех регионах Украины, которые попадали в «красные» зоны.
Также в Минэкономики надеются, что уже в следующем 2022 году смогут снова вернуться к программе государственной помощи аграриям. Речь идет о возвращении им 1% аграрного ВВП, а это около 8,5 млрд грн в год.
С таким заявлением выступил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время Всеукраинского форума «Украина 30. Земля».
По его словам, прежде всего на государственную поддержку могут рассчитывать ослабленные секторы аграрной сферы, которые в будущем имеют шанс стать успешными.
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