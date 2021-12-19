Минагрополитики планируют восстановить, но денег нет

12:16 20 Июль Киев, Украина

Депутаты Кабинета министров Украины заявили о необходимости восстановить Министерство по вопросам аграрной политики (Минагрополитики) . Такой ход необходим для того, чтобы развивать в стране экономически нестабильное сельское хозяйство. Для того, чтобы система заработала, необходимо выполнить раздел нынешнего Министерства по развитию экономики и сельскохозяйственной деятельности, которое до недавнего времени выполняло функции двух министерств.

Кабинет министров Украины собирается восстановить Министерство по вопросам аграрной политики. Речь идет о новом делении нынешнего Министерства по развитию экономики и сельскохозяйственной деятельности, которое недавно объединило в себе сразу две функции.

Возобновление Министерства аграрной политики займет около 1,5 года. При этом, бюджет на создание ведомства появится только в следующем году, однако конкурсы необходимо уже проводить сейчас (их около 300).

Для того, чтобы возобновить работу такой серьезной структуры, нужно заново создавать отделы. Однако встает вопрос о том, кто пойдет туда работать в условиях низких зарплат в стране. Соответственно возникнет кадровая проблема. То же самое касается и должности министра аграрной политики. Экс-глава Минэкономики считает, что это будет просто «камикадзе».

Агентство SAPIENZA и юридическая компания PROPERTY предложили Госгеокадастру создать антирейдерский комитет внутри ведомства. Инициатива состоялась в рамках меморандума о сотрудничестве. При Министерстве юстиции уже действует похожий орган, отличие же предлагаемого комитета в том, что он будет заниматься только вопросами исключительно в компетенции Госгеокадастра.