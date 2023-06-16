Миллионы тонн украинского урожая под угрозой из-за уничтожения Каховской ГЭС

16:50 08 июня Киев, Украина

Несколько миллионов тонн украинского урожая могут быть потеряны из-за затопления вследствие уничтожения рашистами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Земли, которые затоплены, нуждаются в полной агроэкологической оценке состояния почв, но после того, как взойдет вода. В большинстве случаев нужно будет применять специальные методы восстановления почв", – заявил он.

На пострадавших угодьях выращивалось два основных блока продукции: овощные и бахчевые культуры и зерновые и масличные – соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница.

"Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства. Выращивание зерновых и масличных культур состоится по экстенсивной модели с низкой урожайностью" , - отметил Высоцкий.

Он добавил, что сейчас трудно оценить ущерб левобережья Херсонской области, но известно, что там хранилось несколько сот тысяч тонн зерновых. На правобережье потеряно более 100 тысяч тонн урожая.



Высоцкий констатировал, что наибольшей угрозой международной продовольственной безопасности является невозможность без орошения выращивать несколько миллионов тонн зерновых и масличных культур.