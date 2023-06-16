Миллионы тонн украинского урожая под угрозой из-за уничтожения Каховской ГЭС

Несколько миллионов тонн украинского урожая могут быть потеряны из-за затопления вследствие уничтожения рашистами Каховской ГЭС.
Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
На пострадавших угодьях выращивалось два основных блока продукции: овощные и бахчевые культуры и зерновые и масличные – соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница.
Он добавил, что сейчас трудно оценить ущерб левобережья Херсонской области, но известно, что там хранилось несколько сот тысяч тонн зерновых. На правобережье потеряно более 100 тысяч тонн урожая.
Высоцкий констатировал, что наибольшей угрозой международной продовольственной безопасности является невозможность без орошения выращивать несколько миллионов тонн зерновых и масличных культур.
Как сообщалось ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия, из-за подрыва рашистами Каховской ГЭС рыбная отрасль терпит убытки в 10,5 миллиарда гривен.
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