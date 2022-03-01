Миллиарды убытков от чрезвычайных ситуаций - Минфин

15:03 06 Октябрь Киев, Украина

Стихийные бедствия в Украине приносят большой урон государственной казне. Данные Министерства финансов свидетельствуют о том, что цифры исчисляются миллиардами.

За последние 10 лет в нашей стране ежегодно фиксируют в среднем 170-190 чрезвычайных ситуаций. Убытки от стихийных бедствий составляют ориентировочно 580 000 000 гривен в год. В Минфине отметили, что наименьшую сумму убытков зафиксировали в 2011 году - почти 103 миллионов гривен. Наибольший вред была в прошлом году – 1625,8 млн гривен.

Около 700 000 000 гривен ежегодно выделяют на ликвидацию и предотвращение ЧС из резервного фонда. Существенно увеличивает сумму убытков во время стихийных бедствий изменение климата, пожары возникают еще чаще.

Рассчитан прогноз основной тенденции показывает, что в 2020 году возможно возникновение 130 - 145 ЧС, в 2021 году - 117 - 144 ЧС. Пессимистический прогноз указывает, что возможное количество НС может достичь 191 НС в 2020 году, и такое же количество в 2021 году, говорится в документе.