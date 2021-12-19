Миллиардером по версии Bloomberg стал глава Apple Тим Кук

По версии Bloomberg Billionaires Index, глава Apple Тим Кук стал миллиардером. Его состояние перешагнуло за $1 млрд. Это произошло после того, как на минувшей неделе курс акций компании поднялся на 5%. Таким образом, цена компании Apple на рынке составила почти $2 трлн.

Еще в 2015 году Кук сказал, что планирует отдать основную часть своего состояния и уже пожертвовал акции Apple стоимостью $1 млн. Его состояние может быть ниже, если он делал другие пожертвования, информация о которых неизвестна.

Рыночная стоимость Apple и состояние Кука отражают рост акций из списка FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), пишет Bloomberg.

Основную часть своего состояния Кук получил в результате вознаграждений в виде акций, которые он получает с 1998 года, когда стал работать в Apple.

В текущем месяце он должен получить выплаты от акций в девятый раз в случае, если они не продемонстрируют резкое падение. В результате, состояние главы Apple увеличится еще на $100 млн.

На текущий момент Куку принадлежит 847 тыс. 969 акций, или около 0,02% бумаг Apple, стоимостью около $375 млн. Поступление от предыдущих продаж акций, дивидендов и других компенсаций увеличили его состояние еще на $650 млн, согласно подсчетам Bloomberg.

В ходе торгов вчера, во вторник, акции Apple подешевели на 0,9%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 52,2% и составляет $1,93 трлн.