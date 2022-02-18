Микробизнес больше всего понес ущерб из-за карантина

16:33 28 Сентябрь Киев, Украина

Весной 2020 года вследствие жесткого карантина из-за пандемии коронавируса, больше всех понесли ущерб предприятия микробизнеса. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, организованного компанией Info Sapiens

Согласно его результатам, более 70% руководителей и владельцев микробизнеса ответили, что карантинные мероприятия очень сильно ограничили их деятельность. Еще 25% сообщили, что были частично ограничены в своей деятельности.

Среди предприятий малого бизнеса действовавшие ограничения оценили как очень сильные 56%, как частичные - 35%. Среди предприятий среднего бизнеса – 53% и 28% соответственно.

Не почувствовали ограничений 5% предприятий микробизнеса и малого бизнеса и 9% среди среднего бизнеса.

Наибольшее влияние ощутили предприятия сферы публичных услуг, где 90% заявили, что карантинные мероприятия очень сильно ограничили их деятельность.

Менее всего ограничения затронули предприятия сельского хозяйства, информационных технологий и строительства. Здесь очень сильное ограничение почувствовали 42%, 48% и 54% предпринимателей соответственно.

Число владельцев предприятий, оценивающих развитие своего бизнеса как стабильное, сократилось с 66% по состоянию на конец марта до 32% на середину сентября.

Доля предприятий на этапе спада и закрытия возросла с 7% до 59%. Среди представителей микробизнеса 60% оценивают текущее положение как спад, у среднего бизнеса доля таких оценок 42%. Доля предприятий, владельцы которых оценивают свое состояние как рост, сократилась с 25% до 5%.

Меры адаптивного карантина оценили как очень сильные 22% владельцев микропредприятий, среди малых предприятий - 17% и 10% у средних предприятий. Большинство опрошенных оценили влияние нынешних ограничений как частичные.

В рамках опроса проведено 1008 интервью с владельцами микро-, малых и средних предприятий, среди которых 506 физические лица и 502 зарегистрированы как юридические лица.