Международные резервы Украины выросли на 5% - Нацбанк

По итогам прошедшего месяца международные резервы Украины выросли на 5% и достигли 29 921,8 млн долларов США состоянию на 1 февраля 2023 года. Об этом накануне сообщил Нацбанк.
Указано, что резервы выросли благодаря поступлениям от международных партнеров, компенсировавшим чистую продажу валюты регулятором для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.
В целом в январе динамику международных резервов определял ряд факторов. Во-первых, поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга. На валютные счета правительства в Нацбанке поступило 4 327,7 млн долларов. Из них: 3 256,1 млн – от Евросоюза; 1 000,0 млн – от США (через трастовый фонд Всемирного банка); 71,6 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Кабмин выплатил за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $65 млн. Из них $59 млн – за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком, $5 млн – валютных ОВГЗ, остальные – долг перед другими международными кредиторами.
Во-вторых, Нацбанк проводил сделки на валютном рынке Украины. В январе НБУ продал 3 089,6 млн дол. США и выкупил в резервы – 28,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты в прошлом месяце снизилась по сравнению с декабрем примерно на $100 млн – до $3 061,1 млн.
Указано, что резервы выросли благодаря поступлениям от международных партнеров, компенсировавшим чистую продажу валюты регулятором для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.
В целом в январе динамику международных резервов определял ряд факторов. Во-первых, поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга. На валютные счета правительства в Нацбанке поступило 4 327,7 млн долларов. Из них: 3 256,1 млн – от Евросоюза; 1 000,0 млн – от США (через трастовый фонд Всемирного банка); 71,6 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Кабмин выплатил за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $65 млн. Из них $59 млн – за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком, $5 млн – валютных ОВГЗ, остальные – долг перед другими международными кредиторами.
Во-вторых, Нацбанк проводил сделки на валютном рынке Украины. В январе НБУ продал 3 089,6 млн дол. США и выкупил в резервы – 28,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты в прошлом месяце снизилась по сравнению с декабрем примерно на $100 млн – до $3 061,1 млн.
В-третьих, в январе за счет переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на $225,7 млн.
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