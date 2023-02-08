Международные резервы Украины выросли на 5% - Нацбанк

"Сохранение объемов валютных интервенций НБУ на уровне, близком к предыдущему месяцу, со стороны спроса обусловлено влиянием значительных бюджетных расходов в конце 2022 года, а со стороны предложения – сочетанием сезонного фактора (снижение экспортных поступлений в начале года) и последствий полномасштабной войны на экономическую деятельность экспортеров", – говорится в сообщении.