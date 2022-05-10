Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1%

Благодаря ряду факторов, в частности, доразмещению еврооблигаций и покупке регулятором валюты на межбанке, международные резервы Украины выросли на 2,1% и на 1 августа составляют 28,951 млрд долл.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
В целом динамику резервов в течение июля определяли операции по управлению государственным долгом. По данным НБУ, валютные поступления в пользу правительства составили 665,8 млн долл. в частности 525,8 млн долл. - от дополнительного выпуска еврооблигаций, а 140 млн долл. - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).
В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 416,9 млн долл.
Кроме этого, на динамику резервов влияли операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.
В целом динамику резервов в течение июля определяли операции по управлению государственным долгом. По данным НБУ, валютные поступления в пользу правительства составили 665,8 млн долл. в частности 525,8 млн долл. - от дополнительного выпуска еврооблигаций, а 140 млн долл. - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).
В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 416,9 млн долл.
Кроме этого, на динамику резервов влияли операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.
Также в июле динамику международных резервов определяла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют.
В прошлом месяце их стоимость выросла на 156,5 млн долл.
Международные резервы Украины в июне выросли на 2% и на 1 июля 2021 года составили 28,358 млрд долл. в эквиваленте.
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