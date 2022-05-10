Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1%

17:14 05 августа Киев, Украина

Благодаря ряду факторов, в частности, доразмещению еврооблигаций и покупке регулятором валюты на межбанке, международные резервы Украины выросли на 2,1% и на 1 августа составляют 28,951 млрд долл.





В целом динамику резервов в течение июля определяли операции по управлению государственным долгом. По данным НБУ, валютные поступления в пользу правительства составили 665,8 млн долл. в частности 525,8 млн долл. - от дополнительного выпуска еврооблигаций, а 140 млн долл. - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).



В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 416,9 млн долл.



Кроме этого, на динамику резервов влияли операции Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.В целом динамику резервов в течение июля определяли операции по управлению государственным долгом. По данным НБУ, валютные поступления в пользу правительства составили 665,8 млн долл. в частности 525,8 млн долл. - от дополнительного выпуска еврооблигаций, а 140 млн долл. - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 416,9 млн долл.Кроме этого, на динамику резервов влияли операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

"Первые недели июля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в отдельные дни (преимущественно во второй половине месяца) предложение на рынке преобладало над спросом, в частности из-за активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на 188 млн долл. США. Операции по продаже валюты регулятор не проводил", - говорится в сообщении.

Также в июле динамику международных резервов определяла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют.



В прошлом месяце их стоимость выросла на 156,5 млн долл.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщили в НБУ.

Международные резервы Украины в июне выросли на 2% и на 1 июля 2021 года составили 28,358 млрд долл. в эквиваленте.