Международные кредиторы могут отозвать деньги из Украины

Министр финансов Сергей Марченко сделал заявление о решении Конституционного Суда. По его мнению отмена антикоррупционной реформы несет серьезные риски для Украины.

Так, глава Минфина считает, что на фоне этого решения КСУ, международные кредиторы могут потребовать от Украины досрочно вернуть средства, полученные по уже работающим кредитным программам. Кроме того, это решение негативно влияет и на переговоры о будущем сотрудничестве.

"Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским Союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды ", - сказал министр финансов Украины.

В обращении Министерства финансов, которое было опубликовано на страницах «Правительственного портала», говорится, что проект госбюджета страны на 2021 вполне сбалансированный, а также его вполне можно выполнить. В частности, в министерстве уже назвали этот бюджет дорожной картой, содержащей все необходимые отметки для того, чтобы 2021-й Украина прожила именно так, как запланировала.

Ранее сообщалось, что 50 нардепов назвали президентские указы о назначении членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг неконституционными. С таким заявлением депутаты обратились в Конституционный Суд Украины.