Между АСУ и Китайской торговой ассоциацией подписан меморандум о сотрудничестве,который поможет Украине расширить рынки сбыта

11:18 26 Август Киев, Украина

Общественный союз «Аграрный союз Украины» и Китайская торговая ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве. От имени украинских аграриев подпись поставил председатель ГС «АСУ» Геннадий Новиков, а от китайской стороны - исполнительный директор торговой ассоциации Руслан Осипенко.

Об этом сообщает пресс служба АСУ .

Отмечается, что сотрудничество в рамках меморандума будет способствовать развитию международного сотрудничества в аграрной сфере, торгово-экономическим связям между украинскими и китайскими партнерами, а также инновационно-инвестиционному сотрудничеству.

В частности, стороны обязуются взаимодействовать при решении вопросов, касающихся реализации экспортного потенциала путем оказания содействия в торгово-экономической деятельности предприятий Украины и Китайской Народной Республики. Также будет проведена работа по привлечению иностранных инвестиций, технологий и передового опыта, должно способствовать созданию современной инновационной инфраструктуры.


Кроме этого, Аграрный союз Украины и Китайская торговая ассоциация работать над созданием и реализацией проектов в рамках государственно-частного партнерства. В то же время в Украине и КНР планируется организовать ряд выставок, форумов и конференций с участием представителей обеих стран.

«Что важно, мы планируем способствовать налаживанию прямых контактов между украинскими и китайскими предпринимателями, которые работают в аграрном секторе. Благодаря этому нам удастся расширить рынки сбыта, привлечь новые технологии и дополнительные инвестиции в украинскую экономику », - отметил после подписания меморандума Геннадий Новиков.