Метрополитен Киева попросил финпомощи у мэра

КП "Киевский метрополитен" оформил заявление, направленное мэру Киева. Киевский городской совет и Виталий Кличко получили просьбу о финансовой помощи для решения проблем предприятия и выплаты зарплат. На нужды метрополитена необходимо выделить 1,51 млрд гривен.

"Мы видим два пути решения ситуации: поддержка метрополитена деньгами городского бюджета, на что минимально нужно 1,51 млрд грн. Или пересмотр тарифа на перевозки. Обоснованный тариф (на перевозку одного пассажира, – ред.) на 2021 год – 21,05 грн. Существующие тарифы 8 грн исчерпали себя и создают колоссальные долги", – говорится в заявлении КП.

Необходимость повышения тарифа в КП аргументируют ростом коммунальных тарифов, цен на запчасти и ростом минимальной зарплаты в 1,75 раза. В КП заявили, что из-за того, что в коронакризис годовой пассажиропоток упал вдвое (до 279,5 млн пассажиров), 3000 из 8000 сотрудников перевели на четырехдневный рабочий график.

Также в метрополитене заявили, что на предприятии существует острый дефицит кадров. Причиной называют среднюю зарплату в 15 503 грн, которая ниже средней по Киеву (17 086 грн).

В случае несвоевременной реакции властей на ситуацию в Киеве может произойти "транспортный коллапс", заявили в КП. В частности, могут сокращать выпуск подвижного состава на маршруты и сокращать режим его работы.