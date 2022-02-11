«Метинвест» выделит 12 млн гривен на реконструкцию пирса

Мариупольский пирс будет реконструирован в рамках программы «Больше, чем сталь». Деньги на ремонт правой стороны городского пирса выделит «Метинвест». Согласно информации, металлурги уже готовят к установке свыше 60т металлоконструкций. Стоимость реконструкции – 12 млн гривен.

В работах участвует ММК им. Ильича, который обеспечивает поставку необходимых стройматериалов, и «Метинвест-Промсервис», специалисты которого проводят восстановление основания пирса.

Реконструкцию начали в апреле текущего года, а сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь. Для восстановления основания пирса металлурги изготовят и доставят около 34 т горячекатаных и холоднокатаных листов. Кроме этого, ММК им. Ильича закупит и передаст 30 т уголков, арматуры и электродов, более 300 кб/м бетона и все необходимые лакокрасочные материалы. Первые 12 т арматуры металлурги уже отгрузили на объект.

После восстановления основания пирса будет установлено новое ограждение с вмонтированными LED-светильниками и лавочки с урнами.