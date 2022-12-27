Местные бюджеты потратили на Новый год меньше 200 тысяч гривен

В этом году местные власти потратили на новогодние украшения рекордно низкие суммы — около 200 тысяч гривен из бюджета.
Об этом сообщила аналитик Екатерина Березюк из движения "Честно".
Об этом сообщила аналитик Екатерина Березюк из движения "Честно".
Преимущественно средства тратили на ремонт декораций и гирлянд, обустройство локаций.
В частности, Николаев потратил 63 тысяч, Ужгород — 50 тысяч грн., Луцк — 17 тыс грн., Житомир — 38 тыс грн. и 23 тысяч гривен потратили в Черновцах.
Ни в одном городе не покупали елку, игрушки использовали прошлогодние.
В то же время в городах к обустройству праздничных локаций присоединились местные предприниматели. Так, во Львове поставили елку за средства частного бизнеса, в Киеве такая же ситуация – и генератор, и гирлянды, купленные за средства предпринимателей, отметила Березюк.
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