Местные бюджеты потратили на Новый год меньше 200 тысяч гривен

18:08 27 декабря Киев, Украина





Об этом сообщила аналитик Екатерина Березюк из движения "Честно". В этом году местные власти потратили на новогодние украшения рекордно низкие суммы — около 200 тысяч гривен из бюджета Об этом сообщила аналитик Екатерина Березюк из движения "Честно".

"Если в прошлом году говорилось о тратах в размере порядка 50 млн гривен на 17 городов, то в этом году, суммарно, 16 городов потратили из бюджетов 191 тыс. грн. на декорации елок и оформление локаций", — рассказала Екатерина Березюк.

Преимущественно средства тратили на ремонт декораций и гирлянд, обустройство локаций.



В частности, Николаев потратил 63 тысяч, Ужгород — 50 тысяч грн., Луцк — 17 тыс грн., Житомир — 38 тыс грн. и 23 тысяч гривен потратили в Черновцах.



Ни в одном городе не покупали елку, игрушки использовали прошлогодние.



В то же время в городах к обустройству праздничных локаций присоединились местные предприниматели. Так, во Львове поставили елку за средства частного бизнеса, в Киеве такая же ситуация – и генератор, и гирлянды, купленные за средства предпринимателей, отметила Березюк.