Местные бюджеты пополнились почти на 5 млрд гривен

11:37 19 октября Киев, Украина

Государственная служба казначейства Украины опубликовала данные, согласно которым местные бюджеты страны пополнились на 224 380,7 млн гривен. Напомним, что последние цифры Госканзначейство выставляло 12 октября 2020 года, и они составляли на 4 882,5 млн гривен меньше.

По состоянию на 19 октября в Госбюджет страны поступило 796 156,1 млн гривен, что на 12 390,7 млн гривен больше, чем было по состоянию на 12 октября.

Сумма военного сбора по состоянию на 19 октября составляет 18 141,7 млн гривен, что на 388,3 млн гривен больше, чем было по состоянию на 12 октября.

Сумма возмещенного налога на добавленную стоимость по состоянию на 19 октября составляет 105 330,5 млн гривен, что на 611,8 млн гривен больше, чем было по состоянию на 12 октября. Сумма поступлений единого социального взноса на 19 октября составляет 222 898,4 млн гривен, что на 4 050,7 млн гривен больше, чем было по состоянию на 12 октября.