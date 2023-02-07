Мэрия Днепра и НАБУ отсудили аэропорт у Игоря Коломойского - мэр

19:02 07 февраля Киев, Украина

Городской совет Днепра и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отсудили Днепропетровский аэропорт бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского, сообщил мэр города Борис Филатов.

"Об этом стало известно еще несколько месяцев назад, в то же время могла быть апелляция и нужно было ждать, пока решение вступит в законную силу, уточнил мэр. Теперь мэрия выиграла дело окончательно, «после всех судебных споров, «болезней» самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес", – отметил Филатов.

Впереди еще кассационный суд, но мэр выразил надежду, что «аэродром уже вырван из рук» : «А после украинской победы сюда наконец-то зайдут лоукости, поэтому днепряне и все желающие смогут летать за границу по адекватным ценам», – добавил он.



В 2009 году Фонд госимущества Украины продал 94,572% акций балансодержателя аэропорта "Днеправиа" ООО "Галтера". Через «Галтеру» акциями действительно владела группа Коломойского «Приват», говорится в расследовании издания «Наши деньги». При этом взлетно-посадочную полосу и аэронавигационное оборудование должны были оставить государству. Но этот пункт не был выполнен.



В 2015 году правительство приняло решение передать аэродром Министерству обороны. Также Фонд госимущества подал судебный иск о возвращении государству имущественного комплекса аэропорта.



После длительных судебных процессов в 2020 году Верховный суд окончательно отказался удовлетворить иск якобы из-за того, что в договоре не было прописано, кому именно компания должна передать имущественный комплекс аэропорта.



В середине сентября 2022 Днепровский окружной административный суд отменил компании Игоря Коломойского «Галтера» право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Истцом выступил городской совет Днепра. Третье лицо – Национальное антикоррупционное бюро Украины.



Мэр Днепра прокомментировал результат так: «Более десяти лет никого не интересовал факт, что, используя аэропорт миллионного города, Коломойский монополизирует воздушное пространство. Что днепрян просто откровенно грабят запредельными ценами на авиабилеты. Что государственный имущественный комплекс используется в частных интересах».