Медведев предложил ограничить ассортимент ввозимых в Россию продуктов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на западные санкции предложил запретить поставки российских продуктов в «недружественные» страны, а также расширить список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из этих стран.
Об этом он заявил в своем телеграме.
По словам зампреда Совбеза, это один из «простых, но важных моментов в отношении продовольственной безопасности России», которые необходимы в условиях «тотальных санкций».
Медведев также предложил сосредоточиться на поставках продовольствия на внутренний рынок, а на внешний отправлять продукты «только нашим
Медведев также предложил сосредоточиться на поставках продовольствия на внутренний рынок, а на внешний отправлять продукты «только нашим
друзьям», причем за рубли или национальные валюты этих стран.
Такими темпа скоро из еды в россии останется только отечественный "сладкий хлебушек" 💩
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