Медведев предложил ограничить ассортимент ввозимых в Россию продуктов

10:40 01 апреля Киев, Украина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на западные санкции предложил запретить поставки российских продуктов в «недружественные» страны, а также расширить список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из этих стран.

Об этом он заявил в своем телеграме.

"Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)", - заявил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, это один из «простых, но важных моментов в отношении продовольственной безопасности России», которые необходимы в условиях «тотальных санкций».



Медведев также предложил сосредоточиться на поставках продовольствия на внутренний рынок, а на внешний отправлять продукты «только нашим

друзьям», причем за рубли или национальные валюты этих стран.

Такими темпа скоро из еды в россии останется только отечественный "сладкий хлебушек" 💩