Медперсонал в Украине рассчитывает на повышение зарплат – что говорит министр Ляшко

Работники медицины скоро получат повышение выплат. Об этом в интервью для СМИ рассказал министр здравоохранения Украины. Также Виктор Ляшко рассказал, что по плану правительства минимальная зарплата младшего медперсонала должна составлять 13,5 тыс грн.

Также в указе президента говорится, что минимальная зарплата врача должна составлять 20 тысяч гривен.

По словам Ляшко, поскольку невозможно урегулировать отдельную отрасль путем поднятия минимального уровня зарплаты, Минздрав работает над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения, где будут четко прописаны коллективные договоры и главный врач или директор будут обязаны осуществить такую оплату.