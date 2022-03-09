Медики и военные начнут получать больше

Медики давно ждали повышение зарплат, и оно может наконец случится. На сегодняшнем заседании правительство приняло окончательное решение.

Кабинет министров вдвое увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Цифры "2701125,3" и "2249861" заменят "4680183,3" и "4228919", говорится в постановлении. Принято с доработкой в трехдневный срок, - сообщил Алексей Гончаренко.

Напомним, что 9 октября Кабинет Министров на заседании в пятницу принял решение о введении коэффициентов для повышения заработной платы медикам, которые оказывают помощь при COVID-19, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сегодня, 14 октября, премьер-министр заявил, что правительство продолжит карантин в Украине до конца года. Также в постановление о карантин внесут изменения.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что эпидситуация в Украине беспокойная, наблюдается рост количества случаев заболевания коронавирус, и это является угрожающей ситуацией, которая побуждает просматривать противоэпидемические мероприятия.