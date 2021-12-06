Медь может заменить нефть и золото - Goldman Sachs

Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs проанализировали рынок и вынесли вердикт. В скором времени медь может заменить нефть, золото и валюту и стать новым инвестиционным материалом. Эксперты связывают такую популярность металла с активным внедрением в мире «зеленой энергетики».

По прогнозам Goldman Sachs, за ближайший год средняя цена меди может вырасти до 11 тысяч долларов за тонну. На торгах в четверг, 15 апреля, за тонну меди давали 8,9 тысячи долларов. В целом к весне 2021-го цена меди выросла вдвое с минимумов прошлого марта.

По подсчетам Citigroup, примерно пятая часть мирового потребления меди приходится на компоненты зеленой энергетики, вроде зеленых электростанций, батарей, электромашин, зарядных станций и соответствующей инфраструктуры. Bloomberg подсчитывал, что к 2050 году протяженность мировой сети электрических кабелей вырастет на 48 миллионов километров, а спрос на медь удвоится.