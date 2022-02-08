МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) касательно цен на нефть изменился. Ранее агентство прогнозировало большее потребление нефтяных ресурсов и сырья. По данным на апрель 2021 года в отчете указано снижение на 5,4 млн баррелей в сутки. Разница с предыдущими показателями - 270 млн б/с.

Прогнозы по Европе и Америке были пересмотрены в сторону понижения на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с соответственно в первом квартале 2021 года, усиление пандемии COVID‑19 в Индии заставило МЭА понизить ее спрос во втором квартале на 630 тыс. б/с. Однако прогноз на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.

После почти года жесткого ограничения предложения со стороны ОПЕК+ раздутые мировые запасы нефти, накопившиеся во время прошлогоднего шока спроса из‑за COVID‑19, вернулись к более нормальным уровням. Промышленные запасы в странах ОЭСР упали на 25 млн барр. до 2,951 млрд барр. в марте, уменьшив излишки по сравнению со средним показателем 2016‑2020 годов до минимальных 1,7 млн барр.

При этом запасы нефтепродуктов сократились на 31,3 млн барр., а запасы нефти выросли на 6,1 млн барр. Данные за апрель по США, Европе и Японии показывают, что в целом промышленные запасы упали на 5,8 млн барр., в первую очередь за счет нефти, ШФЛУ и товарных запасов в США, говорится в отчете.

В апреле запасы продолжили падение. Это было почти неизбежно, поскольку ослабление ограничений на передвижение в США и Европе, активная промышленная деятельность и вакцинация от коронавируса заложили основу для неуклонного восстановления спроса на топливо, в то время как ОПЕК+ производила нефть намного ниже потребности, поясняет МЭА.