Массированный удар по Украине 31 октября обошелся россии в $760 млн - Forbes

17:43 01 ноября Киев, Украина





Как стало известно, 31 октября рф выпустила 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитных ракеты до С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять БПЛА разных типов. Массированный удар по Украине 31 октября обошелся оккупантам примерно в 760 миллионов долларов, пишет Forbes . Журналисты издания подсчитали общую сумму выпущенных по Украине ракет разных типов и БПЛА.Как стало известно, 31 октября рф выпустила 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитных ракеты до С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять БПЛА разных типов.

“Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, зенитная ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА разных типов вместе с ракетой Х-59 – около $1 млн. Общая стоимость всех выпущенных 31 октября ракет и дронов – около $760 млн”, – подсчитали в Forbes.

Утром 31 октября россия применила по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа Shahid-136 и один БПЛА Ланцет-3. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.



Напомним, Утром 31 октября во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Через некоторое время в ряде украинских городов раздались взрывы. Попадания в Киевской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой областях. В части областей наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением. Премьер Денис Шмигаль сообщил, что россияне повредили 18 объектов. Большая часть – энергетические.