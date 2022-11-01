Массированный удар по Украине 31 октября обошелся россии в $760 млн - Forbes

Массированный удар по Украине 31 октября обошелся оккупантам примерно в 760 миллионов долларов, пишет Forbes. Журналисты издания подсчитали общую сумму выпущенных по Украине ракет разных типов и БПЛА.
Как стало известно, 31 октября рф выпустила 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитных ракеты до С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять БПЛА разных типов.
Как стало известно, 31 октября рф выпустила 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитных ракеты до С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять БПЛА разных типов.
Утром 31 октября россия применила по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа Shahid-136 и один БПЛА Ланцет-3. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Напомним, Утром 31 октября во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Через некоторое время в ряде украинских городов раздались взрывы. Попадания в Киевской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой областях. В части областей наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением. Премьер Денис Шмигаль сообщил, что россияне повредили 18 объектов. Большая часть – энергетические.
Напомним, Утром 31 октября во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Через некоторое время в ряде украинских городов раздались взрывы. Попадания в Киевской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой областях. В части областей наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением. Премьер Денис Шмигаль сообщил, что россияне повредили 18 объектов. Большая часть – энергетические.
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