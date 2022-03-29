Марченко и Патроне обсудили содружество Украины и ЕБРР

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел 3 ноября встречу с директором Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, в ходе которой обсуждалось текущее состояние реализации проектов, которые поддерживает ЕБРР в Украине, и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Несмотря на коронакризис наше сотрудничество с ЕБРР в 2020 году является эффективной и удачной. ЕБРР активно поддерживает реализацию инвестиционных проектов развития в государственном и частном секторе. Ожидаем, что до конца года проектный портфель в государственном секторе пополнится двумя новыми проектами: «Проект развития АО «Укрпочта»: Логистическая сеть и Сельское отделение» и «Развитие трансъевропейской транспортной сети», что общим объемом позволяет привлечь в экономику Украины 513 млн евро», - отметил министр финансов.

На встрече также обсуждались направления поддержки ликвидности государственных компаний в рамках пакета Солидарности ЕБРР в борьбе с COVID-19.

ЕБРР является одним из крупнейших институциональных инвесторов в Украине. На стадии реализации находится 8 совместных с ЕБРР проектов общим объемом кредитов на сумму в 1 701,0 млн евро. Объем использования средств кредитов ЕБРР по этим проектам состоянию на 1 ноября 2020 – 915,2 млн евро (53,8% общей суммы кредита).