Марченко и Патроне обсудили содружество Украины и ЕБРР

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел 3 ноября встречу с директором Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, в ходе которой обсуждалось текущее состояние реализации проектов, которые поддерживает ЕБРР в Украине, и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
На встрече также обсуждались направления поддержки ликвидности государственных компаний в рамках пакета Солидарности ЕБРР в борьбе с COVID-19.
ЕБРР является одним из крупнейших институциональных инвесторов в Украине. На стадии реализации находится 8 совместных с ЕБРР проектов общим объемом кредитов на сумму в 1 701,0 млн евро. Объем использования средств кредитов ЕБРР по этим проектам состоянию на 1 ноября 2020 – 915,2 млн евро (53,8% общей суммы кредита).
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