Малый и средний бизнес берут кредиты через программу «Доступные кредиты 5-7-9%» - сколько выдано

Пресс-служба Министерства финансов рассказала о работе государственной программы для малого и среднего бизнеса. За неделю работы «Доступные кредиты 5-7-9%» были выданы на общую сумму 1,5 млрд гривен. Согласно отчету, кредиты получили 496 предпринимателей.

С тех пор, как начала действовать соответствующая программа, банки выдали 18 тысяч 637 кредитов на 49 миллиардов гривен. 19,11 млрд гривен — в качестве рефинансирования предыдущих кредитов, 6,17 млрд гривен — на инвестиционные цели, 23,7 млрд гривен — антикризисные кредиты.

Больше всего кредитов — 48% — выдано представителям сельского хозяйства, 24% — торговли и производства, 16% — промышленной переработки. Львовская, Харьковская и Киевская области являются лидерами по количеству полученных дешевых кредитов.

В целом Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 украинскими банками.

Напомним, что отныне украинцы будут брать кредиты по новым правилам. Среди изменений — отмена запрета на начисление пени и штрафов по кредитному долгу (это касается тех кредитов, которые были предоставлены после 1.05.2021 года); отмена запрета на взыскание залогового имущества (норма распространяется на кредиты, также взятые после 1 мая текущего года).