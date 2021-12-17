Макроэкономический прогноз 2020 не будет пересмотрен

17:48 07 Июль Киев, Украина

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не планирует пересматривать макроэкономический прогноз на 2020 год. Об этом глава министерства Игорь Петрашко заявил в интервью.

"Макропрогноз закладывается под бюджет. Будем начинать работать над бюджетом на следующий год, начнем думать над обновлением макропрогноза. При нынешней турбулентности страны не обновляют официальные макропрогнозы. Даже прогнозы аналитиков поражают многообразием: Всемирный банк одну цифру называет, МВФ – в три раза "другую". И это понятно – трудно сделать прогноз при условии неопределенности относительно открытия рынков, границ, второй волны заболеваемости", – сказал Петрашко.

При этом министр признал, что заложенные Минэкономики показатели для расчета госбюджета на 2020 год не соответствуют действительности.

"Да, действительно, заложенные цифры предусматривали высокую инфляцию. Но это не просто какая-то выдумка – это наша совместная работа с Минфином, с МВФ. Мы не меняем на данный момент макропрогноз, потому инфляция – только один из параметров. Поэтому мы не видим сейчас необходимости", – сказал Петрашко.

В то же время глава Минэкономики добавил, что, по его мнению, рост цен должен быть выше.

"Я считаю, что инфляция должна быть несколько выше для нашей экономики в краткосрочном периоде... может, 8%, может, 9%. Это здоровая будет инфляция, которая даст предприятиям расти", – считает Петрашко.

Как сообщалось, ранее бывший глава НБУ Яков Смолий рассказал о требованиях министра экономики Игоря Петрашко девальвировать курс гривни, приведя его в соответствие с заложенным в госбюджет.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономикеограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.