Макроэкономический прогноз 2020 не будет пересмотрен

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не планирует пересматривать макроэкономический прогноз на 2020 год. Об этом глава министерства Игорь Петрашко заявил в интервью.
"Макропрогноз закладывается под бюджет. Будем начинать работать над бюджетом на следующий год, начнем думать над обновлением макропрогноза. При нынешней турбулентности страны не обновляют официальные макропрогнозы. Даже прогнозы аналитиков поражают многообразием: Всемирный банк одну цифру называет, МВФ – в три раза "другую". И это понятно – трудно сделать прогноз при условии неопределенности относительно открытия рынков, границ, второй волны заболеваемости", – сказал Петрашко.
При этом министр признал, что заложенные Минэкономики показатели для расчета госбюджета на 2020 год не соответствуют действительности.
В то же время глава Минэкономики добавил, что, по его мнению, рост цен должен быть выше.
"Я считаю, что инфляция должна быть несколько выше для нашей экономики в краткосрочном периоде... может, 8%, может, 9%. Это здоровая будет инфляция, которая даст предприятиям расти", – считает Петрашко.
Как сообщалось, ранее бывший глава НБУ Яков Смолий рассказал о требованиях министра экономики Игоря Петрашко девальвировать курс гривни, приведя его в соответствие с заложенным в госбюджет.
Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономикеограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.
В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.
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