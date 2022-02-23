Львовская область стала лидером по темпам производства сельскохпродукции

19:24 23 Февраль Киев, Украина

В январе 2022 года объем сельскохозяйственного производства во Львовской области по сравнению с январем прошлого года вырос на 116,5%.



Об этом сообщает пресс-служба Департамента агрополитики Львовской ОГА.



Сельскохозяйственные предприятия нарастили объемы продукции на 28,2%, хозяйства населения, на которые приходится две трети сельскохозяйственного производства, уменьшили объемы продукции на 4,4%.



Объем производства валовой продукции в январе формировался за счет отрасли животноводства. В области стремительно развивается отрасль свиноводства и птицеводства. В частности, поголовье домашней птицы на 1 февраля 2022 года составляет 11,3 млн. голов, что больше к соответствующей дате прошлого года на 0,9 млн. голов, или на 8,4%, свиней – 442,2 тыс. голов, что больше на 67,6 тыс. голов или на 18,0%.



Следовательно, по количеству поголовья свиней область находится на 2 месте среди регионов Украины, поголовье птицы – 5 место.



В аграрных предприятиях увеличены объемы производства мяса в живом весе на 15,8%, яиц на 3,4% и выращивания сельскохозяйственных животных на 29,6%.