Лукашенко торгует нефтепродуктами в обход санкций

«По имеющимся у нас сведениям, эстонские бизнесмены, в прошлом году импортировавшие почти втрое больше белорусских нефтепродуктов, чем годом ранее, в отличие от соседних Латвии и Литвы. У них немалая выгода от транзитной торговли с диктаторским режимом, установленным Лукашенко в Беларуси. У нас есть доказанные факты того, что в настоящее время в Эстонию поступает более трети переработанных белорусских нефтепродуктов, ранее попадавших в латвийские и литовские порты. Контролирует указанную схему приближенный к Лукашенко попавший под санкции олигарх Воробей. В дополнение, аффилированные с ним компании занимаются фальсификацией товарных штрих-кодов, что позволяет белорусским цистернам перемещаться по эстонским железным дорогам без учета введенных торговых ограничений», – утверждают журналисты-расследователи.