Лукашенко торгует нефтепродуктами в обход санкций

10:15 02 Февраль Киев, Украина

Экспорт продуктов нефтеперерабатывающей промышленности из Беларуси в Эстонию увеличился до рекордного уровня, несмотря на санкции, наложенные ЕС и США.

Об этом говорится в совместном журналистском расследовании изданий "Eesti Päevaleht", "Re: Baltica" и "Белсат".

Отмечается, что руководит процессами по незаконной торговле крупных масштабов никто иной, как олигарх Николай Воробей, которого за глаза называют "энергетическим кошельком" Александра Лукашенко.
«По имеющимся у нас сведениям, эстонские бизнесмены, в прошлом году импортировавшие почти втрое больше белорусских нефтепродуктов, чем годом ранее, в отличие от соседних Латвии и Литвы. У них немалая выгода от транзитной торговли с диктаторским режимом, установленным Лукашенко в Беларуси. У нас есть доказанные факты того, что в настоящее время в Эстонию поступает более трети переработанных белорусских нефтепродуктов, ранее попадавших в латвийские и литовские порты. Контролирует указанную схему приближенный к Лукашенко попавший под санкции олигарх Воробей. В дополнение, аффилированные с ним компании занимаются фальсификацией товарных штрих-кодов, что позволяет белорусским цистернам перемещаться по эстонским железным дорогам без учета введенных торговых ограничений», – утверждают журналисты-расследователи.
Фактически путинская марионетка, выполняющая функции самопровозглашенного президента в Минске, продолжает зарабатывать сотни миллионов евро с помощью Эстонии, часть из которых направлена на финансирование силовых органов, призванных держать белорусский народ в повиновении.