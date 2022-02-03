Лукашенко торгует нефтепродуктами в обход санкций

Экспорт продуктов нефтеперерабатывающей промышленности из Беларуси в Эстонию увеличился до рекордного уровня, несмотря на санкции, наложенные ЕС и США.
Об этом говорится в совместном журналистском расследовании изданий "Eesti Päevaleht", "Re: Baltica" и "Белсат".
Отмечается, что руководит процессами по незаконной торговле крупных масштабов никто иной, как олигарх Николай Воробей, которого за глаза называют "энергетическим кошельком" Александра Лукашенко.
Об этом говорится в совместном журналистском расследовании изданий "Eesti Päevaleht", "Re: Baltica" и "Белсат".
Отмечается, что руководит процессами по незаконной торговле крупных масштабов никто иной, как олигарх Николай Воробей, которого за глаза называют "энергетическим кошельком" Александра Лукашенко.
Фактически путинская марионетка, выполняющая функции самопровозглашенного президента в Минске, продолжает зарабатывать сотни миллионов евро с помощью Эстонии, часть из которых направлена на финансирование силовых органов, призванных держать белорусский народ в повиновении.
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